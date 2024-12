Jeśli tego nie zrobisz, możesz zaszkodzić kotu. Wystarczy kwadrans

Zimą opiekunowie kotów żartują, że psiarze co rano muszą wstać i marznąć, wyprowadzając swojego pupila. Wielu jednak zapomina, że mruczek dla zdrowia potrzebuje nie tylko karmy i głaskania. Jeśli pominiemy pewien ważny aspekt opieki nad kotem, możemy mu zrobić prawdziwą krzywdę.

Uwagi o tłustych kocurach zrobiły w polskiej przestrzeni publicznej ogromną karierę. Należy się jednak postarać, by rzeczonych mruczków z nadwagą nie było ani w polityce, ani w zaciszu domowym. Jeśli chodzi o zwierzaki, odpowiedzialność za to spoczywa na ich opiekunach.

Choć to psiarze każdego dnia muszą zabierać swoich pupili na spacery, kociarze wcale nie mogą spocząć na laurach. Każdego dnia powinni poświęcić trochę czasu na to, by ich mruczący przyjaciele zaczerpnęli trochę ruch dzięki zabawie. W przeciwnym wypadku konsekwencje mogą być poważne.

Wbrew pozorom nie chodzi wyłącznie o dobrą kondycję fizyczną. Obserwując śpiącego czwartą godzinę na kanapie Puszka, czy Klakiera, łatwo zapomnieć, że w rzeczywistości mamy do czynienia z drapieżnikiem zamkniętym w czterech ścianach domu, a co za tym idzie ze stworzeniem, którym rządzi instynkt.

Jeśli tego nie zrobisz, twój kot będzie nieszczęśliwy

Zabawa z opiekunem to dla kota ogromna przyjemność, która pozwala mu cieszyć się niepodzielną uwagą swojego człowieka oraz dostarcza rozrywki. Dzięki temu zwierzę jest aktywne fizycznie, jego mózg jest stymulowany i obniża się frustracja, a do tego wzmacnia się więź z opiekunem.

Zabawa to jednak dla kota znacznie więcej. Pod ciepłym futerkiem kryje się bowiem drapieżnik, który ma potrzebę realizowania swojego instynktu łowieckiego. Jeżeli na co dzień człowiek nie zapewnia mu możliwości zaspokojenia go przez zabawę, u kota mogą się pojawić problemy behawioralne i zdrowotne.

Jak często bawić się z kotem? Znamy odpowiedź

Kot, któremu brakuje zabawy, próbuje znaleźć ujście swojej frustracji. Wtedy zwykle cierpi otoczenie - zwierzę niszczy meble, może stać się agresywne, nawet atakować opiekuna. Do tego dochodzi ryzyko chorób fizycznych - z powodu braku ruchu cierpią mięśnie i stawy, a u kota może się pojawić nadwaga. Opiekunowie nie powinni tego lekceważyć.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby kota, należy się z nim bawić codziennie, co najmniej przez kilkanaście minut, a te zabawy powinny być urozmaicone. Nie są tu potrzebne drogie zabawki, wystarczy odrobina pomysłowości. Ważne jest też, by zwierzę polujące na zabawkę było w pewnym momencie w stanie ją złapać. Dlatego popularne lasery nie są najlepszym wyjściem. Na koniec zabawy można kota nagrodzić przysmakiem, co będzie stanowiło zwieńczenie polowania podobne jak w naturze, gdzie koci myśliwy łapie swój posiłek.

