Jest balsamistą. Mówi, czym są "rysy śmierci"

Adam Ragiel to założyciel pierwszej w Polsce niezależnej szkoły pogrzebowej. Balsamista w rozmowie z Wroclaw.pl odniósł się do tego, jak wygląda na co dzień jego praca. Wspomniał również o tajemniczo brzmiących terminach, jak "rysy śmierci" czy "trupi jad". Co dokładnie oznaczają te zwroty?