Przygotowuje zmarłych do pogrzebów. Zdradza kulisy pracy w zawodzie

Praca w domu pogrzebowym dla wielu może wydawać się kontrowersyjna lub wręcz przerażająca. Dla Agnieszki Beczek to codzienność. Pracuje w jednym z warszawskich domów pogrzebowych. O tym, co dzieje się z ciałem po śmierci dzieli się w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 131 tys. osób. Publikuje pod nazwą "Pani z domu pogrzebowego".

Zarządzanie ceremonią pogrzebową to niemałe wyzwanie. Agnieszka Beczek jako tanatokosmetolożka skupia się w swojej pracy na pielęgnacji zmarłych. Wykonuje makijaże pośmiertne i przygotowuje ciała do pogrzebu . W rozmowie z Onetem opowiedziała o realiach pracy w tym zawodzie.

"Pani z domu pogrzebowego" non stop obcuje ze śmiercią. Jednak nie ma mowy o rutynie w jej codziennych obowiązkach. Zawsze podchodzi do wszelkich czynności z należytą starannością. Nie traktuje ciała jako rzecz. Dla niej to zawsze był człowiek, którego w danym dniu musi należycie przygotować do pogrzebu.