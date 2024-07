Jest dobrą żoną. W wakacje pozwala sobie na więcej

Co trzecia osoba podczas wakacji uprawiał spontaniczny seks bez antykoncepcji – wynika z badań zrealizowanych przez SW Research na zlecenie Erecept.pl.

38-letnia Maria ma trójkę dzieci. Na co dzień opiekuje się też chorą na alzheimera matką. - Kiedy mam imprezować, szaleć? Czy mi się już nie należy nic od życia? - pyta zaczepnie.

Raz w roku razem z przyjaciółką, singielką, wyjeżdża na urlop do Turcji, Grecji albo Chorwacji. Przez tydzień doświadcza wszystkiego, czego nie ma przez pozostałą część roku. Seksu, alkoholu, śmiechu, beztroski, luzu i flirtu.

Białe wino, kuse sukienki, obcasy i mocne makijaże. W nocy chodzi do barów przy hotelach, promenadach i na starówkach. Zalicza też popularne kluby.

Koleżanki nie narzekają na nudę. Robią sobie tzw. urlopowy challenge. Zasada jest prosta - pierwszej nocy powinny pójść z kimś do łóżka. W tym celu albo wynajmują dodatkowy pokój w hotelu, albo robią to w mieszkaniu mężczyzny.

Czy czuje wyrzuty sumienia wobec męża? – Nawet jeśli się pojawią, to tłumaczę sobie, że mi się szaleństwa wakacyjne po prostu należą. To tylko siedem dni w roku. Pozostałe 358 dni jestem wzorem cnót – ironizuje.

