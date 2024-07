Statek musiał zmienić kurs. "Zrobiło się niebezpiecznie"

Anita z "Sanatorium miłości" pokazuje, że wiek to tylko liczba i że nigdy nie jest za późno na przeżycie niezapomnianych przygód. Uczestniczka piątej edycji popularnego programu telewizyjnego postanowiła udać się w rejs.

Podczas rejsu Anita i jej współpasażerowie znaleźli się w sytuacji, która przypominała sceny z filmu "Titanic". Rejs luksusowego statku w kierunku Grenlandii napotkał na niespodziewane trudności. Niedługo po wypłynięciu na horyzoncie pojawiła się gigantyczna góra lodowa, zmuszając załogę do podjęcia natychmiastowych działań.

Seniorce i współpasażerom udało się jednak w końcu dotrzeć do celu. Co prawda rejs miał opóźnienie, ale to w tej sytuacji było najmniejszym problemem. Wszyscy cieszyli się, że dopłynęli cali i zdrowi.