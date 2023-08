Jest jej mężem od 37 lat. Jak wygląda żona Barcisia?

"Znachor", "Rozmowy kontrolowane" i "Miodowe lata" to tylko kilka z wielu produkcji, w których w ciągu ponad 40 lat kariery aktorskiej wystąpił Artur Barciś. Jako jeden z nielicznych aktorów w polskim show-biznesie może pochwalić się nie tylko udanym życiem zawodowym, ale także prywatnym. Od 37 lat jest związany z Beatą Barciś, z którą ma syna, Franciszka. To ona wspierała go w ciężkiej chorobie w listopadzie 2020 roku.