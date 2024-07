Jest lekarzem. Radzi, by nie golić włosów z całego ciała

Dr Myro Figura za pośrednictwem Instagrama wyjaśnił, że włosy na ciele pełnią trzy ważne role - izolacji, ochrony oraz czucia. Specjalista w swoim filmie szczegółowo opisał, w jaki sposób owłosienie chroni skórę przed szkodnikami , zwłaszcza koszmarami. Na wideo anestezjolog pokazał, jak owad próbuje przebić się przez gęste włosy na nogach i zadał pytanie internautom "czy komar ma jakiekolwiek szanse na dostanie się do skóry". Odpowiedź brzmiała jednak negatywnie.

Biorąc pod uwagę, że aktualnie w Europie wiele państw boryka się z problemem komarów, rada eksperta może okazać się wyjątkowo przydatna. Warto zauważyć, że liczba samych przypadków zachorowań na dengę w krajach europejskich wzrosła dwukrotnie w stosunku rok do roku.

Jak podaje dailymail.co.uk Europejskie Centrum Patrolu i Zapobiegania Chorobom ostrzega, że mieszkańcy oraz osoby podróżujące do 13 krajów, w tym Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Malty, Portugalii i Słowenii znajdują się w grupie poważnego ryzyka groźnych chorób przenoszonych przez komary.

