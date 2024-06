Jest ginekolożką. Mówi, co sądzi o owłosieniu intymnym

Lęk przed udaniem się do specjalisty jest zjawiskiem powszechnym. Wizyta w gabinecie lekarskim często kojarzy się bowiem z nieprzyjemnymi doświadczeniami. Portal Health News podał statystyki dotyczące kontroli u ginekologów, które jasno pokazują, że kobiety odczuwają niepokój przed pójściem do tego lekarza tej specjalności. Lęk ten można jednak zminimalizować.

Na początku warto zauważyć, że specjaliści są w pełni świadomi, że kontrola u ginekologa nie jest jednym z najbardziej komfortowych doświadczeń. Dr Mare Mbaye, która rozmawiała z dziennikarką portalu Health News, podała kilka cennych wskazówek, które pomogą nam właściwie przygotować się do wizyty.

Wiele kobiet przed pierwszą wizytą zastanawia się także nad depilacją miejsc intymnych. Ginekolożka podkreśliła jednak, że jest to indywidualna sprawa, a nie konieczność. Wszystko zależy od poczucia komfortu u pacjentki. A jak z higieną intymną? Jeżeli mamy poczuć się pewniej, prysznic przed wizytą jest wskazany.

Wybierając się do ginekologa, pamiętajmy też o wygodnym ubraniu, w którym dobrze się czujemy. Podczas wizyty dostaniemy również fartuch, który ma podnieść nasz komfort.

Nim udamy się do gabinetu, pamiętajmy też, że specjalista będzie z nami przeprowadzać wywiad rodzinny - pytać m.in. o nasz styl życia, poziom stresu, warunki życia, czy też partnerów oraz aktywność seksualną. Warto wcześniej przygotować sobie odpowiedzi.

