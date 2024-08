Jest mamą wcześniaka. W trakcie wywiadu nie mogła powstrzymać emocji

Aneta Żuchowska to jedna z bohaterek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po zakończeniu programu pozostała w związku z Robertem. Para w 2024 roku obchodziła 3. rocznicę ślubu, doczekała się również dzieci.

Córeczka Hania jest wcześniakiem. Aneta zdecydowała się podzielić w mediach społecznościowych historią związaną z jej narodzinami i pierwszymi miesiącami życia, za co jest jej wdzięcznych wielu rodziców, którzy zmierzyli się z podobnymi przeżyciami. Niedawno bohaterka ŚOPW udzieliła wywiadu. W trakcie rozmowy nie kryła wzruszenia.

Pierwsze miesiące życia wcześniaka są bardzo trudne i stresujące dla rodziców. "Nie było kolorowo, nadal nie jest, Hania nadal jest w szpitalu, ale żyje i ma się całkiem dobrze i tylko to się liczy!" - pisała w październiku 2023 roku Żuchowska. Hania przyszła na świat 11 czerwca, w 24. tygodniu ciąży, i została nazwana 700-gramowym cudem.

Uczestniczka "Ślubu..." opisała to trudne doświadczenie w sieci, aby pokazać innym rodzicom, że nie są sami. Ten gest wciąż jest doceniany przez wiele osób, które bezpośrednio kontaktują się z mamą małej Hani.

