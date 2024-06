Pokazała "rozwodowe zdjęcie". Jest na nim Karol z inną kobietą

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który od kilku sezonów przyciąga przed telewizory wielu ludzi, którzy z chęcią śledzą losy małżeństw zawieranych przez zupełnie obce dla siebie osoby.

Laura i Karol zdobyli serca widzów i cieszą się sporą popularnością również po programie. Co ciekawe, eksperci w piątej edycji dobrali w pary z zupełnie innymi osobami. Kobieta została żoną Macieja, a mężczyźnie na żonę wybrano Igę, która okazała się najbardziej kontrowersyjną uczestniczką tamtej edycji.

Para przyznaje, że połączyło ich wspólne poczucie humoru. Patrząc na to, co udostępniają w sieci, faktycznie tak jest. Ostatnio Laura pokusiła się o zabawny komentarz. Na jednym z instagramowym profili zauważyła bowiem swojego męża, obejmującego inną kobietę!

Nic nie wskazuje jednak na to, by para na poważnie myślała o rozwodzie. Ich miłość kwitnie, a obydwoje mają do życia duży dystans, dlatego czasem pozwalają sobie na luźne żarty.