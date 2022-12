Jest niepełnoletnia. Pokazała, jak wygląda jej "mąż"

Popularność przyniosło jej zwycięstwo w pierwszej edycji programu "The Voice Kids". W tym samym roku Roksana Węgiel została także reprezentantką Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który w 2018 roku odbywał się w Mińsku. Nastolatka zdobyła wtedy pierwsze miejsce, a wykonywany przez nią utwór "Anyone I Want to Be" stał się hitem.