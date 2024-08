Jest pedicurzystką. Mówi, jakich błędów nie popełniać w pielęgnacji stóp

Stopy to niezwykle ważna część naszego ciała, często niedoceniana i zaniedbywana, zaś praca w salonie kosmetycznym to nie tylko bezpośredni kontakt z klientem, ale także umiejętność odpowiedniego rozpoznania problemu zdrowotnego. Katia Capyr, która na co dzień pracuje w salonie Morela w Poznaniu, przyznała, że kilka razy pojawiły się panie z odciskami na stopach oraz onycholizą paznokci.

- Bardzo rzadko zdarzało się, że ktoś przychodził z grzybicą. W takich sytuacjach jednak odmawia się zrobienia pedicure - dodała.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Katarzyna Mieszawska: Czy możesz opowiedzieć o najbardziej nietypowej lub zabawnej sytuacji, która przydarzyła się podczas wykonywania pedicure?

Katia Capyr: Pamiętam panią, która mówiła tylko po angielsku, a w aplikacji zapisała się na klasyczny pedicure. W takim przypadku wykonujemy klientce kąpiel stóp, skrócenie i opiłowanie płytki paznokci, zamknięcie łusek paznokci przy użyciu pilnika oraz usunięcie zrogowaciałego naskórka za pomocą frezarki. Okazało się, że pani chciała zupełnie inną usługę. Miałam problem, żeby się z nią porozumieć, ale w końcu się udało. Z czasem wspominam to z uśmiechem, ale wtedy byłam bardzo zestresowana.

Jakie są twoje sprawdzone sposoby na pielęgnację stóp w domu?

Często radzę klientkom, aby robiły peeling stóp oraz używały kremu na suchą skórę. To najlepsze porady, które na pewno nie zaszkodzą, a pomogą w domowej pielęgnacji. W innych kwestiach jednak najlepiej zwrócić się do specjalistki, która z pewnością dobierze odpowiednią pielęgnację. Takie wizyty są bardzo ważne. Pedicurzystka powinna regularnie usuwać zrogowaciały naskórek i zadbać o zdrowy wygląd stóp.

Jak często powinno się wykonywać profesjonalny pedicure?

Moim zdaniem w zimie można zapisywać się na pedicure raz na dwa miesiące i robić zwykły, klasyczny pedicure bez hybrydy. Z kolei w lecie można stosować te dwa zabiegi na zmianę, czyli - klasyczny, a podczas następnej wizyty z wykorzystaniem hybrydy. Wtedy jest to najlepsze rozwiązanie dla zadbanych i wypielęgnowanych stóp.

Zobacz także Nagminny błąd Polek jesienią. Opłakane konsekwencje

Jakie są najczęstsze błędy w pielęgnacji stóp, które popełniają klienci?

Najgorsze jeśli klientki mają w domu swoją frezarkę. Wtedy jest pokusa, żeby samemu coś poobcinać, poskracać. To jest straszne. Zwłaszcza kiedy jest zwykły, naturalny paznokieć i ktoś go obcina po bokach. Kiedy jest on za bardzo obcięty, to kolejny wzrost paznokcia będzie bolesny, ponieważ będzie wrastał w skórkę. Dlatego należy uważać, żeby obcinać paznokcie na prosto.

Zdarza się też, że klientki ubierają za małe skarpetki albo buty i przez to cała stopa cierpi. Buty, które ściskają palce, sprawiają, że będą one na siebie nachodzić, a przez to paznokcie będą źle rosły. W lecie również warto pamiętać, że klapki to nie jedyne buty, które istnieją. Otwarte buty sprawiają, że skóra stanie się bardzo sucha.

Jakie są najpopularniejsze kolory lakierów do paznokci u stóp w tym sezonie?

O! To proste pytanie. Najczęściej panie wybierają klasyczną czerwień. Zdarza się też, że klientki, niezależnie od wybranej barwy, chcą błysku na stopie, dlatego decydują się na brokat. Bywa też, że wykonuję french pedicure.

Jakie są najnowsze trendy w pedicure na nadchodzące lato?

Teraz bardzo popularne są naklejki na paznokciach. Te naklejki nie muszą być utwardzane w lampie. Jest to dość ciekawa metoda i niewielu jej już używa. Zdarza się też, że klientki chcą french na stopach, ale nie zawsze jest to klasyczny biały pasek, tylko np. neonowe zakończenie paznokcia. Wygląda to bardzo oryginalnie.

Czy klienci mają jakieś szczególne prośby lub oczekiwania, które cię zaskoczyły?

Jedną panią bardzo pamiętam. Zapisała się na klasyczny pedicure, ale nie chciała, żebym używała frezarki do usunięcia starego naskórka. Ogólnie klientka prosiła tylko p skrócenie paznokci i pomalowanie ich na wybrany kolor. Nie pozwoliła jednak wykonać pełnej usługi, czyli kąpieli, usunięcia naskórka ani wycięcia skórek. To tylko pokazuje, jak mała wiedza jest wśród kobiet na temat klasycznego pedicure. Ale mam nadzieję, że to się zmieni.

Zauważasz sezonowość w zainteresowaniu pedicure? Kiedy jest największy ruch w salonie?

Oj tak, zauważam. Teraz bardzo dużo klientek przychodzi do nas na zabiegi pedicure. Zauważyłam, że wiele dziewczyn przychodzi właśnie tylko "na stopy", chociaż oferujemy też inne usługi. Sezon letni, gdy odsłaniamy nogi i częściej zakładamy klapki, zdecydowanie sprawia, że w salonie jest znacznie większy ruch.

Czy masz jakieś rady dla osób, które wstydzą się pokazać swoje stopy w salonie?

Ostatnio była u mnie dziewczyna, która pierwszy raz była w salonie na zabiegu pedicure. Bardzo się wstydziła pokazać paznokcie. Ja jako stylistka interesuję się tylko paznokciem i zadbaną stopą. Wizyta na pedicure powinna być relaksem. Nie trzeba się niczym przejmować, a specjalista zajmie się resztą. Jeśli ktoś wstydzi się, że ma np. brudne stopy, to zawsze przed i po zabiegu myjemy tę część nogi, dlatego nie ma powodu do zmartwień. Warto pamiętać, że podczas wizyty specjalista robi wszystko, aby na koniec efekt zadowolił klienta, dlatego zalecam relaks i spokój.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.