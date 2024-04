Wybieramy najlepszy manicure na wiosnę 2024. Hybryda jest już passe?

Warto też wspomnieć, że manicure żelowy może służyć do przedłużania paznokci, co nie do końca jest stosowane przy hybrydach. Jedną z zalet żeli jest fakt, że przy nich możemy sobie pozwolić na więcej np. jeśli chodzi o prace w domu, bo takie paznokcie będą mniej łamliwe. Hybryda będzie się ruszać razem z paznokciem, a żel to trwalszy materiał, który w najgorszym wypadku raczej pęknie, niż się wygnie. Oczywiście nie oznacza to, że możemy sprzątać bez rękawiczek.