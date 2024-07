Ma polskie korzenie. Oto żona nowego premiera Wielkiej Brytanii

Rishi Sunak ogłosił natychmiastową rezygnację ze stanowiska premiera. Jego następcą zostanie sir Keir Starmer, były prawnik i lider Partii Pracy. Kim jest żona nowego premiera, lady Victoria Starmer? - Jest dość bezczelna, bo nie przejmuje się tym, co on robi - powiedziała osoba z otoczenia pary.

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii wywołały spore emocje. Według sondaży wygrała je Partia Pracy, która zdeklasowała Partię Konserwatywną. Premier Rishi Sunak ogłosił więc natychmiastową rezygnację ze stanowiska. Nowym premierem Wielkiej Brytanii zostanie sir Keir Starmer, były prawnik i lider zwycięskiego ugrupowania. W 2008 roku został on mianowany dyrektorem prokuratury koronnej, a zatem najwyższym rangą prokuratorem w Anglii i Walii. Piastował to stanowisko do 2013 roku, a po jego opuszczeniu otrzymał tytuł szlachecki. Jego żona, Victoria Starmer, otrzymała prawo do tytułu lady.

Kim jest żona premiera sir Keira Starmera, lady Victoria Starmer?

Sir Keir Starmer wprowadzi się już za chwilę na słynne 10 Downing Street w Londynie razem z żoną i dwójką dzieci - 13-letnim synem i 11-letnią córką. Para bardzo chroni prywatność swojej rodziny. Tak było przynajmniej do tej pory, kiedy mogli prowadzić spokojne życie rodzinne w domu w Camden w północnym Londynie.

Lady Victoria Starmer urodziła się w polsko-żydowsko-brytyjskiej rodzinie. Jej ojciec jest wykładowcą ekonomii i praktykującym Żydem. Jego polsko-żydowscy przodkowie wyemigrowali do Wielkiej Brytanii przed II wojną światową. Matka, Brytyjka, zmarła w 2020 roku. Była lekarzem środowiskowym. Wiadomo, że lady Starmer ma siostrę.

Starmerowie poznali się w latach 90. Oboje są prawnikami. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas sporządzania przez lady Starmer dokumentów do sprawy, nad którą pracował jej przyszły mąż. To doprowadziło do randki w pubie. Pobrali się w 2007 roku.

Według oficjalnych informacji, lady Starmer pracuje dla służby zdrowia NHS (ang. National Health Service - służba zdrowia finansowana ze środków publicznych). Jak powiedział jej mąż, pozwala mu to być bliżej problemów personelu i wyzwań NHS.

Nie zawsze zgadza się z mężem

- Z powodzeniem trzymała się z dala od centrum uwagi - powiedział o lady Victorii Starmer Nigel Cawthorne, nieoficjalny biograf sir Keira Starmera.

Sir Starmer wyjawił w rozmowie z "Sunday Mirror", że żona nie zawsze się z nim zgadza - także w kwestiach politycznych. - Rozmawiam z nią o tym, co powiem i jak to powiem. Ona ma swoje zdanie na ten temat. Ale myślę, że to normalne w rodzinie - oznajmił.

Co sądzą o lady Victorii Starmer osoby z otoczenia jej męża i Partii Pracy? - Jest dość bezczelna, bo nie przejmuje się tym, co on robi. Jeśli kiedykolwiek dostanie się na Downing Street, będzie prowadziła własne życie. Nie będzie w centrum uwagi, jak Cherie Blair. Będzie postacią drugoplanową jak Sarah Brown - Jedna, której nazwiska nie ujawniono, powiedziała w rozmowie z Camillą Tominey z "The Telegraph".

