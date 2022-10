Bogatsza od męża i króla Karola III. Kim jest Akshata Murty, żona nowego premiera Wielkiej Brytanii?

Sunak, znany jako brytyjski polityk, jest także milionerem z majątkiem o wartości netto (jak donosi "The Sun") 200 mln funtów. Kwota ta robi niemałe wrażenie, to fakt. Większe emocje wzbudza jednak wartość majątku jego żony, który na dzień dzisiejszy wynosi 500 mln funtów. Akshata Murty jest więc nie tylko ponad podwójnie bogatsza od męża, ale i od samego króla Wielkiej Brytanii Karola III (majątek króla po śmierci królowej Elżbiety II jest wyceniany na niecałe 500 mln funtów - przyp. red.). Według informacji podanych przez "The Times", Akshata i Rishi posiadają "co najmniej cztery nieruchomości", w tym dom o wartości siedmiu mln funtów w dzielnicy Kensington w Londynie, gdzie mieszkają.