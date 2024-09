Jest trzecią żoną Solorza. Jego dzieci mają kwestionować ich małżeństwo

Zygmunt Solorz pojawił się w maju na Polsat Hit Festiwal w towarzystwie trzeciej żony, Justyny Kulki, którą poślubił dwa miesiące wcześniej. To jedno z ostatnich miejsc w przestrzeni publicznej, w którym go widziano, a jego dzieci: Tobias Solorz, Aleksandra Żak i Piotr Żak nie mają z nim obecnie kontaktu. Powodem ma być stan zdrowia Solorza, który nie jest zdolny m.in. do podejmowania samodzielnych oraz świadomych decyzji.