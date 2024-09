Od 20 lat "żyje w grzechu". Mówi, dlaczego nie grozi jej rozwód

Ilona Wrońska i Leszek Lichota to jedno z najbardziej znanych i cenionych par w polskim show-biznesie. - Na pewno od razu była chemia. Ja jednak nie zakochuję się bez bliższego poznania drugiej osoby - wyjawiła aktorka w jednym z udzielonych wywiadów.

Para ma dwójkę dzieci w wieku nastoletnim, Nataszę i Kajetana. Wbrew powszechnemu w Polsce modelowi edukacji, zdecydowali się na nauczanie pociech w domu. W swoim wideo Wrońska podkreślała, że dzieci przyzwyczaiły się do samodzielnego zarządzania czasem i cenią sobie wolność, jaką daje im edukacja domowa.

