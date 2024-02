Rzadko pokazują się razem. Nie każdy wie, z kim jest związany

- Wtedy kochałem się w jednej Beacie, ale ona nie zwracała na mnie uwagi. Pisałem do niej wiersze. (...) Aż któregoś dnia graliśmy koncert z zespołem rockowym. W kościele! Patrzę, w drugiej ławce siedzi cudowna dziewczyna. Ja też, o dziwo, jej się spodobałem. Mieliśmy 16 lat. Dziś jesteśmy razem. A co najważniejsze, to uczucie nadal jest piękne i nie wygasa - opowiadał w wywiadzie dla "Super Expressu".