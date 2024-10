Jestem sobą... na przekór stereotypom

To, jak bardzo stereotypy dotyczące kobiet ograniczają ich szanse na wyrażanie siebie, zauważyła marka NEONAIL. W ten sposób powstała kampania "Jestem sobą, więc wybieram NEONAIL", która staje się wyraźnym głosem sprzeciwu wobec szufladkowania kobiet i tłumienia ich indywidualności. Okazuje się, że to, co niekiedy myśli i mówi się o kobietach, wcale nie jest tym, co faktycznie je określa. Jednym ze sposobów na to, by wyrazić siebie i podkreślić swoją niezależność, stają się też… barwne paznokcie! Każda z bohaterek wybiera bowiem swoje, oryginalne zestawy kolorystyczne.