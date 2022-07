Jesteś fitnessiarą? Ubrania do ćwiczeń kupisz teraz nawet 70% taniej

Jeśli jesteś fitessiarą, często odwiedzasz siłownie i kluby fitness, na pewno zwracasz uwagę na to, w czym ćwiczysz. Ubranie ma być przede wszystkim wygodne i funkcjonalne. Czyli nie krępować ruchów i gwarantować dobre odprowadzenie ciepłoty ciała. Dla kobiet (szczególnie tych, z dużym biustem) szalenie ważne jest dobre podtrzymanie piersi, by podczas wysiłku nie zaczęły żyć własnym życiem i pozostały na swoim miejscu. Do tego wszystkiego ważną kwestią jest… wygląd. Nie oszukujmy się. Przecież tysiąc razy chętniej założymy ładny top, fajne, kolorowe legginsy, aniżeli przypadkowy t-shirt i spodenki, w których wstydziłybyśmy się wyjść z domu. A jeśli dobrze czujemy się w ubraniu do ćwiczeń, to już połowa sukcesu. Oznacza to bowiem, że z przyjemnością je założymy i bez większego problemu zmobilizujemy się do wyjścia z domu.