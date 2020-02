Joanna Brodzik bez retuszu. Pokazała piegi i drobne zmarszczki

Joanna Brodzik została gwiazdą najnowszej okładki "Wysokich Obcasów". Do sesji zapozowała bez makijażu, wzbudzając tym zachwyt fanów.

Fani są zachwyceni

Aktorka zapozowała do niej w naturalnym wydaniu, bez makijażu i z lekko mokrymi włosami, zaczesanymi do tyłu. Co więcej, zdjęcia nie poddano retuszowi, dzięki czemu możemy zobaczyć liczne piegi i drobne zmarszczki na twarzy lubianej gwiazdy. Czarno-biała fotografia zachwyciła czytelniczki, które doceniły naturalne piękno aktorki. "Zachwyciła mnie ta okładka, przepiękne zdjęcie", " Cudowna okładka, cudowna Kasia", "Piękna okładka, jestem zachwycona!", " Wygląda mega — piękna kobieta" – komplementowały.