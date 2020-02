Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcie z Roksaną Węgiel. Tak promują młodość

To, że Kuba Wojewódzki jest młody duchem, wie każdy. Widać to również po tym, że świetnie dogaduje się z młodszymi znajomymi z branży. Celebryta na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie z Roksaną Węgiel i opatrzył je humorystycznym opisem.

"Starszy od węgla" – napisał jeden z nich. "Dziadek z wnuczką" – dodał inny. " Co to za filtr, który odejmuje na zdjęciu 40 lat?" – zapytał jeszcze kolejny. Wojewódzki na każdy z tych komentarzy odpowiedział w zabawny sposób, potwierdzając to, że ma do siebie dystans. Obserwatorowi, który zasugerował, że to łączona impreza osiemnastkowa, Wojewódzki odpowiedział: "Tak, z chrzcinami".