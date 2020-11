Joanna Górska miała raka. Teraz dziennikarka walczy z koronawirusem

Joanna Górska w styczniu tego roku pokonała raka piersi. Trzy lata zmagała się z chorobą, a jej przebieg relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. W 2017 roku, kiedy usłyszała diagnozę, była zszokowana. Nie poddała się i dzielnie walczyła o powrót do zdrowia. Przeszła operację wycięcia guza. Leczenie zakończyło się sukcesem, a dziennikarka powoli wracała do formy. "Rok temu byłam w zupełnie innej sytuacji, właściwie w opłakanym stanie. Ale dziś wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że mój organizm sobie poradzi. Ciągle mam problem ze staniem w jednym miejscu. Co innego, jak chodzę, to jest w porządku. Stanie jeszcze sprawia mi trochę trudności. Ale wszystko da się pokonać" – mówiła w lutym 2019 roku w jednym z wywiadów.