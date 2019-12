WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Joanna Koroniewska jako śnieżynka. Jej kombinezon ma ponad 10 lat Joanna Koroniewska pozuje w dopasowanym, czerwonym kombinezonie. Kostium śnieżynki ma więcej lat niż jej 10-letnie dziecko. Joanna Koroniewska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w stroju "śnieżynki i Mikołajowej w jednym". Aktorka postanowiła uprzedzić pytania fanów i od razu zdradziła, ile lat ma jej strój. Joanna Koroniewska jako śnieżynka Strój śnieżynki został wykonany z golfowej góry w sweterkowym stylu, którą połączono z bardzo krótkimi spodenkami na dole. Tkaninę dodatkowo zdobi typowo świąteczny, biały wzór. Joanna Koroniewska dobrała do tego czerwone rajstopy, czarne gumiaki z klamrami oraz charakterystyczną mikołajową czapkę z białym pomponem. Pozowała w ogrodzie z parasolem w dłoni, na tle małego, białego domku. "Uprzedzając wasze pytania – kostium, strój, czy też kombinezonik w jednym, ma lat więcej niż moje 10-letnie dziecko, a ja nadal się w niego mieszczę. I to po świętach. Duma!" – pochwaliła się gwiazda. Internautom spodobało się nowe zdjęcie Joanny Koroniewskiej. "Dama w purpurze", "I do tego jaka piękna", "Szanuję to zdjęcie" – komentowali fani.