Joanna Koroniewska - jej botki to hit sezonu. Znaleźliśmy podobne w lepszej cenie!

Modna Joanna Koroniewska w świątecznej stylizacji

U Joanny Koroniewskiej sezon przygotowań świątecznych rozpoczął się w wielkim stylu - i to dosłownie! Gwiazda wybrała się do warszawskiego centrum ogrodniczego i bożonarodzeniowego raju w jednym. Na tę okazję zdecydowała się na brązowy total look z kontrastującą czapką w zielonym kolorze. Do beżowego swetra, piaskowych luźnych spodni i modnego płaszcza typu teddy bear dobrała masywne botki w ciemnym odcieniu khaki.