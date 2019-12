WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 4 joanna koroniewskamaciej dowborboże narodzeniemieszkania gwiazd Hanna Szczesiak 4 godziny temu Joanna Koroniewska pokazała choinkę. Przy okazji zobaczyliśmy imponujący salon Joanna Koroniewska należy do grona osób, które nieczęsto pokazują fanom, jak mieszkają. Tym razem podzieliła się jednak wyjątkowym nagraniem, na którym przystraja choinkę. Przy okazji trudno nie zwrócić uwagi na obraz, który wisi na jednej ze ścian. Joanna Koroniewska pokazała, jak przystroiła choinkę (ONS/Instagram) Choć wśród osób publicznych są i tacy, którzy niemal codziennie pokazują w mediach społecznościowych swoje domy i mieszkania, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zdecydowanie do nich nie należą. Fani pary mogą się ucieszyć – aktorka opublikowała nagranie, na którym pokazała, jak wygląda jej salon. Joanna Koroniewska pokazała choinkę i wystrój mieszkania Koroniewska zdradziła, że była zasypywana pytaniami o świąteczne drzewko. Choć w ostatnim czasie wiele się u niej działo – przypomnijmy, że wraz z mężem założyła kanał na YouTubie – w końcu znalazła czas na ubranie choinki. Aktorka postawiła na klasyczne ozdoby w białym kolorze i lampki o chłodnym, niebieskawym świetle. Tylko czekać, aż znów zostanie obsypana komentarzami i pytaniami, tak jak miało to miejsce w przypadku Doroty Szelągowskiej. Gdy projektantka pokazała zdjęcie choinki, niektórzy zarzucili jej, że jej drzewko jest za… "biedne", bo choinka powinna być "kolorowa i kiczowata", nie minimalistyczna. Na szczęście są gusta i guściki, a wiele wskazuje na to, że w tym roku to właśnie biel na choinkach jest jednym z najgorętszych trendów – w końcu skoro nie mamy śniegu za oknem, możemy chociaż poprzez dekoracje przywołać wspomnienie ośnieżonych drzewek. Choć choinka Koroniewskiej i jej rodziny jest centralnym punktem pokoju, trudno nie zwrócić uwagi na wystój całego wnętrza. Jasne ściany i podłoga w podobnym odcieniu to klasyka, która podbije serce każdego miłośnika stylu skandynawskiego i minimalistycznych wnętrz. Elementem przykuwającym wzrok jest obraz wiszący nad pianinem. Wystarczy wytężyć wzrok, by dostrzec, że pozowała do niego aktorka w towarzystwie męża.