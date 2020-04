Joanna Krupa obchodzi 41. urodziny. W tym dniu zapomni o koronawirusie

Joanna Krupa w rozmowie z "Faktem" zdradziła swoje plany na ten dzień. – Wraz z mężem, córką i nianią, która z nami mieszka, planujemy wybrać się na piknik do Malibu, marzy nam się plaża. Musimy znaleźć ustronne miejsce, gdzie nie będzie nikogo. To dla nas wyjątkowy dzień, bo Douglas również ma urodziny – powiedziała.

– Z jednej strony będą to jedne z najlepszych urodzin w życiu, bo po raz pierwszy będę je odchodzić z moją córeczką u boku. Z drugiej strony jednak będą smutne przez to, co się dzieje na całym świecie... – dodała.

Joanna Krupa o koronawirusie

Warto przypomnieć, że wcześniej modelka sama zachęcała, aby nie wychodzić z domu. "To nie jest czas na spotkania ze znajomymi w domu lub na zewnątrz. To czas, aby zostać w domu i być odpowiedzialnym! Nawet jeśli jesteś młody i zdrowy i nie masz żadnych objawów, może ci się to przydarzyć lub możesz być nosicielem i przekazać to komuś innemu. Młodzi ludzie również umierają, nie tylko ci w podeszłym wieku!" – napisała w mediach społecznościowych.