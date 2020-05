Joanna Krupa uczy córkę miłości do zwierząt. Pomagają psy

Joanna Krupa wychowuje córkę na miłośniczkę zwierząt

Winston jest dużym psem więc jego “buziaki” sprawiły, że Asha-Leigh zaczęła bujać się na boki. Ale chyba jej się to spodobało, bo wyciągała rączki do psa. Gdy Douglas Nunes powiedział psu, by przestał, ten grzecznie położył się koło dziewczynki, ale zaraz pojawił się kolejny czworonóg, gotowy do pieszczot.