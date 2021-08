Joanna Krupa z córką w basenie. Fanki ostrzegają ją przed publikacją takich zdjęć

Joanna Krupa doskonale wie, jak chce wychować córkę. W rozmowie z portalem parenting.pl powiedziała, na co będzie stawiać. "Na szczerość, by zawsze czuła, że może przyjść do mnie z każdym problemem, by mi ufała i by była moją przyjaciółką. Dokładnie taką relację mam z moją mamą i myślę, że to się sprawdza. Chcę jej pokazać, że pieniądze nie są najważniejsze. Chcę, by na wszystko zapracowała sama, by miała szacunek do pieniędzy, by nauczyła się prawdziwego życia".