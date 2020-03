Joanna Kulig w roli młodej matki. Powiedziała, co z jej karierą

Joanna Kulig w lutym 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Rola Zuli Lichoń w filmie "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego sprawiła, że jej kariera zawodowa zaczęła się rozwijać w ekspresowym tempie. Czy udaje jej się połączyć aktorstwo z obowiązkami rodzinnymi?



Po porodzie Kulig na kilka tygodni zniknęła z życia publicznego. Jednak szybko musiała powrócić na plan. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post opowiedziała, jak łączy karierę z macierzyństwem. – Kiedyś byłam osobą chaotyczną. Pogodzenie macierzyństwa z pracą zawodową wymaga bardzo dobrej organizacji. Czas jest na wagę złota, ma się go mniej, chce się go wykorzystać dobrze – tłumaczy.

Aktorka wyjaśnia, że początkowo było to dla niej bardzo trudne. Nie mogła w 100 proc. skoncentrować się na pracy na planie, bo myślała o dziecku. Miała wyrzuty sumienia, że nie spędza wszystkich chwil z synem. – Jak kręciłam "The Eddy" w Paryżu, to był to dla mnie trudny projekt. Staram się, jak jestem z dzieckiem, maksymalnie się koncentrować, żeby być na planie. Było to czasami trudne, bo np. śpiewałam i miałam poczucie winy – powiedziała.