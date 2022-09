Joanna Opozda wyznała, w jaki sposób zrzuciła kilogramy po ciąży. Padły smutne słowa

Joanna Opozda przyznała, co sprawiło, że zgubiła ciążowe kilogramy

Przystost masy ciała u kobiet w ciąży jest całkowicie normalnym procesem. Wiele świeżo upieczonych mam ma jednak problem, aby wrócić do wcześniejszej sylwetki. Często zajmuje to sporo czasu. Joanna Opozda wróciła do swojej wagi bardzo szybko. Przyznała jednak, że to nie dieta czy ćwiczenia sprawiły, że kilogramy zniknęły.