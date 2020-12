Joanna Przetakiewicz o słowach Jacka Kurskiego. Wyjaśniła, jak się czuje Rinke Rooyens

Finał "The Voice of Poland"

Wypowiedź Kurskiego i spekulacje na temat stanu zdrowia Rinke Rooyensa

Zanim Ochman dowiedział się o wygranej, na scenę wkroczył Jacek Kurski, aby dostarczyć kopertę z wynikami prowadzącym program. Prezes TVP w krótkiej przemowie podziękował za ostatnie miesiące pracy na planie. Zwrócił się też bezpośrednio do Rinke Rooyensa, producenta polskiej edycji programów "The Voice", życząc mu zdrowia.

- To nie jest żaden koronawirus, tylko te same sprawy, które dzisiaj już są w zasadzie nieaktualne. Nic się nie dzieje. Rinke nie walczy z żadną chorobą aktywną – skomentowała słowa prezesa TVP Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Plejadą.

Przypomnijmy, w pierwszych miesiącach tego roku partner Przetakiewicz poważnie zachorował na zapalenie płuc. "Każdego dnia było coraz gorzej. (...) Kiedy przez kilka dni leżał bez sił, zadzwoniłam do Holandii, do taty Rinke, żeby natychmiast przyleciał. (...) Patrzyłam na niego. Leżał bez ruchu, pod kroplówkami, miał zamknięte oczy. Czy naprawdę mogłabym go stracić? Czy trzeba strachu, by przewartościować życie, dostrzec, co naprawdę jest ważne?" – mówiła o jego walce z chorobą Joanna Przetakiewicz. Dziś producent czuje się dobrze, ale ze względu na przebyte schorzenie, unika kontaktu z ludźmi, aby nie zarazić się m.in. wspomnianym koronawirusem.