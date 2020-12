Ziemowit Gowin o strajkach kobiet. Syn Jarosława Gowina udzielił szczerego wywiadu

Ziemowit Gowin udzielił wywiadu, w którym ocenił ministra Przemysława Czarnka, opowiedział o relacjach z ojcem Jarosławem Gowinem i podzielił się swoją opinią w temacie strajku kobiet. 28-latek zyskał popularność w trakcie pierwszej fali koronawirusa. Nagrał wówczas utwór "Państwo z dykty", w którym skrytykował PiS.

PiS tworzy podziały

Ziemowit Gowin powiedział między innymi, że PiS pogłębia podziały w społeczeństwie. Przyznał też, że podobnie było za rządów PO, ale teraz granice są niebezpiecznie przesunięte. - PiS tę granicę teraz przesuwa: jeżeli Kaczyński nagrywa materiał, w którym do złudzenia przypomina Jaruzelskiego i apeluje o "obronę polskości", sugerując, że wszyscy, którzy się z PiS-em nie zgadzają, nie są Polakami, to trudno nie zauważyć, że PiS zaostrza podziały - mówi w rozmowie z gazetą.

Odnosi się też do strajków kobiet, które wybuchły po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października, ograniczającej prawo kobiet do terminacji ciąży. - Kobieta, jak i każda osoba, sama powinna wybierać sobie swoją ścieżkę. Jeżeli to będzie kariera w połączeniu z rodziną - w porządku. Jeżeli to będzie tylko wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem, co także jest trudną pracą, również OK. Jeżeli ktoś chce tylko zajmować się karierą i nie mieć dzieci, to też ma do tego pełne prawo – ocenił Ziemowit Gowin.

Przy okazji skomentował słowa Przemysława Czarnka, który wyraził pogląd, że "kobieta ma pewne obowiązki" i, że należy do nich rodzenie dzieci. - To jest wsteczniactwo do sześcianu. Zresztą z tego, co wiem, żona ministra Czarnka akurat zajmuje się swoją karierą - powiedział syn wicepremiera.

Zapytany o to, jaką radę dałby Kindze Dudzie, która została doradczynią prezydenta, odpowiedział: "Żeby się zastanowiła, czy to, co robi, jest zgodne z jej przekonaniami i czy słuszne według niej samej. Jeżeli tak, to ma pełne prawo, ale jeśli robi to ze względu na presję rodziny, to zachęcałbym do życia według własnych zasad".

Ziemowit Gowin o byciu narodowcem i relacji z ojcem

Zimowit Gowin powiedział w wywiadzie, że był niegdyś narodowcem – brał udział w Marszach Niepodległości. Przyznał równocześnie, że nigdy nie zagłosowałby na Konfederację. - Nie przyłożę ręki do promowania ludzi skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego, wspierających mizoginię, szowinizm, homofobię, szkodzących ruchom wolnościowym - stwierdził.

Ziemowit Gowin jest obecnie doktorantem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Zapytany o relację z ojcem, Jarosławem Gowinem, powiedział, że rzadko się widują, bo mieszkają osobno, ale czasami zdarza im się porozmawiać o polityce. Mężczyźni mają odmienne poglądy, ale nikt nikomu nic nie narzuca.

