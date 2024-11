Joanna Racewicz cała na czarno. Nie ma mowy o nudzie

Wieczorem 25 listopada 2024 roku odbyła się uroczysta Gala Viva! People Power. Jedną z gwiazd, które pojawiły się na wydarzeniu, była Joanna Racewicz. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna zapozowała na ściance w czarnym total looku. Sukienkę z odważnym dekoltem zestawiła z ciekawymi dodatkami. Nie zabrakło też biżuterii - zarówno srebrnej, jak i złotej. W ostatnich miesiącach takie połączenie jest gorącym hitem, choć nie każdy ów trend lubi, i potrafi go ograć.

Joanna Racewicz zapozowała przed fotoreporterami, przerzucając nonszalancko marynarkę przez ramię, i odsłaniając suknię z z głębokim dekoltem, na który nie każdy by się odważył. Połyskująca satynowa kreacja została zestawiona z kilkoma ciekawymi dodatkami, które przełamały lekkość sukni.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oryginalne lakierowane "ciężkie" obuwie na wysokiej platformie, które skontrastowało z lejącym się materiałem sukni. Na uwagę zasługują też półprzezroczyste rękawiczki, stanowiące ciekawe wykończenie całego stroju. Nie zabrakło też niewielkiej cekinowej torebki, mieszącej niezbędne skarby, która iskrzyła się w blasku fleszy.

Cała stylizacja zawierała wiele odważniejszych i mocniejszych akcentów. Być może dlatego Racewicz zdecydowała się na dość lekki makijaż, delikatnie podkreślający oko, usta i kości policzkowe. Gładko zaczesana do tyłu fryzura równoważyła stylizację, w której, co trzeba przyznać, dużo się dzieje.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!