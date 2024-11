Gardias w "małej czarnej". Frędzle w cekinach zrobiły całą robotę

Dorota Gardias to jedna z najlepiej ubranych Polek, która od lat inspiruje inne kobiety. Prezenterka i dziennikarka w modzie ceni sobie klasykę i elegancję, ale czasem lubi też zaszaleć z odważną stylizacją. Ostatnio na swoim Instagramie, który obserwuje ponad 250 tys. osób, pochwaliła się krótkim filmikiem, w którym przechadza się po korytarzu niczym modelka po wybiegu. Całe show kradnie oczywiście jej stylizacja, która jest naprawdę godna uwagi.

Gardias w błyszczącej mini

Dorota naprzemiennie stawia w swoich outfitach na zmysłową elegancję lub wygodny casual. Choć w każdym ze stylów odnajduje się świetnie, to tym razem padło na szyk i ekstrawagancję. Pogodynka postawiła na "małą czarną". Jakby się mogło wydawać, jest to klasyk, który już niczym nie zaskoczy. Jednak mini w jej wydaniu to prawdziwa perełka. Gardias wybrała dość nietypowy fason, ponieważ jej kreacja była pokryta w całości błyszczącymi frędzlami. Każdy jej ruch sprawiał, że błyskotki obłędnie się mieniły, a ona wyglądała niczym bogini odziana w cekiny. Jakby szaleństwa było mało, to do tego włożyła czarne szpilki z dużymi kokardami, które w ostatnim czasie są bardzo modnym detalem.

Stylizacja prezenterki totalnie wpisała się w styl "glamour", który aktualnie mocno wybija się w trendach. Zdobienia, cyrkonie i błyszczące detale - to wszystko czego teraz potrzebujemy. W tym sezonie nie tylko są modne ze względu na zbliżający się okres świąteczno-sylwestrowy, ale także przez to, że zagościły ostatnio na wybiegach i Fashion Weekach wśród światowych marek. To oznacza, że błyskotki będą dominującym motywem najbliższych miesięcy.

Fani komentują ma potęgę

Błyszcząca stylizacja Gardias ewidentnie przypadła do gustu jej obserwatorom. Pod zamieszczonym filmikiem nie zabrakło pozytywnych komentarzy, które sugerują duże wyczucie stylu i klasę samą w sobie.

"Wyglądasz olśniewająco, pięknie i zjawiskowo.", "Cenię za piękno, osobowość i elegancję." - można przeczytać w sekcji komentarzy.

