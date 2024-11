Gwiazdy noszą "naked dress". Sukienka Kubickiej to majstersztyk

Przed nami zima, ale to wcale nie oznacza pożegnania z prześwitującymi elementami garderoby. Nie chcesz rezygnować z prześwitów? A może obawiasz się, że popełnisz modowe faux pas, ubierając się niestosowanie do pogody. Zobacz, jak znane Polki stylizują "naked dress" w okresie jesienno-zimowym.

Sandra Kubicka to jedna z najlepiej ubierających się gwiazd w polskim show-biznesie. Modelka, podążając za najnowszymi trendami, na jeden z ostatnich eventów wybrała "naked dress". Propozycja zdecydowanie należy do tych odważniejszych.

Kubicka udowodniła tym samym, że subtelne prześwity sprawdzą się nawet o tej porze roku. Co więcej, dzianinowy materiał i długi rękaw zapewniają ciepło. Całość zestawiona z kozakami, tak jak zrobiła to Sandra Kubicka, jest idealnym przykładem wieczorowej stylizacji na chłodniejsze dni.

