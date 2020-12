Joanna Scheuring-Wielgus o próbie odebrania jej immunitetu

Prokuratura Krajowa żąda immunitetu polityk po tym, jak weszła do kościoła w ramach Strajku Kobiet. – Niech sobie żąda. W całej tej sytuacji ze Zbigniewem Ziobrą i informacją, o której dowiedziałam się z mediów, tak naprawdę nie chodzi tu o mnie. Chodzi raczej o – po pierwsze – przestraszenie opozycji, po drugie – o wyściełanie sobie miejsca po tzw. Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim o to, żeby uciszyć ludzi, którzy demonstrują i wyrażają swój sprzeciw wobec Kościoła – mówiła w programie "Newsroom". Scheuring-Wielgus zaapelowała też do ludzi, którzy jak ona protestowali w kościołach w mniejszych miasta, by się do niej zgłaszały. Na antenie podała swojego maila.

