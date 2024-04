Szorty odchodzą do lamusa. Nadchodzi czas jortsów w stylu Maffashion

Ultrakrótkim spodenkom mówimy "pa". Na horyzoncie pojawiła się modna (i nieco dłuższa) alternatywa. Jortsy łączą modę uliczną z luźnymi spodenkami "daddy shorts". To spodnie z dłuższą nogawką, która kończy się tuż przed bądź za kolanem.

Zarówno zagraniczne, jak i polskie sławy upodobały sobie ten model szortów już w zeszłym sezonie. Choć jortsy wciąż budzą mieszane uczucia, to wszystko wskazuje na to, że wiosną i latem 2024 będą również cieszyć się dużą popularnością.

Julia Kuczyńska wrzuciła na luz. Denimowy look, którym pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama, to absolutny hit na wiosnę 2024. Bazą były jeansowe jortsy, na które zwróciłyśmy szczególną uwagę.

Tym samym Maffashion udowodniła, że eklektyczne połączenia w modzie są na topie, więc już nie musimy się przejmować, że góra nie pasuje do dołu - to my rozdajemy tutaj (modowe) karty. Jortsy świetnie "dogadują się" też z marynarkami w męskim stylu, koronkowymi gorsetami bądź koszulami w stylu boho.