Pozuje w "nagim kombinezonie". Lansuje najnowszy trend

Maffashion wskoczyła w kombinezon cały z koronki

Influencerka mimo napiętego kalendarza, wciąż podąża za najnowszymi trendami. To właśnie moda na koronkę ma być najgorętszym hitem w 2024 roku. Maffashion postawiła na bardzo odważną stylizację i wybrała kombinezon z czarnej koronki z długimi rękawami. Do tego dopasowała czarną bieliznę oraz skórzane botki do połowy łydki.