Dziwny trend, który pokochały gwiazdy. Spodnie Wieniawy budzą mieszane uczucia

Chociaż prędzej czy później rurki powrócą do mody - właściwie już robią rozeznanie w trendach – to póki co gwiazdy i celebrytki oddają cześć szerokim nogawkom. Wszystko zaczęło się od kulotów, które po dobie hipsterów ubranych w ultraobcisłe spodnie, stanowiły powiew świeżości. Zaraz po nich w sklepach zaczęły pojawiać się szwedy z wysokim stanem i nogawką przysłaniającą but. Po wybiegach paradowały już najróżniejsze modele spodni z szeroką nogawką - od hippisowskich dzwonów i bojówek, przez "puddle jeans", aż po model baggy, który aktualnie robi zawrotną karierę.