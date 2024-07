Julia Kamińska o związkach partnerskich. Użyła wulgarnych słów

- Możemy znaleźć przestrzeń do dyskusji. My jesteśmy otwarci, chcemy rozmawiać, ułatwiać życie, ale mamy też określone granice: adopcja dzieci, zrównanie ze statusem małżeństwa - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Popularna aktorka od zawsze angażuje się w dyskusję dotyczącą równości w społeczeństwie. Co sądzi na temat obecnej debaty nt. związków partnerskich?

- Szczerze – ta dyskusja mnie tak wk**wia, że się wyłączyłam – i nie ma innego słowa lepiej opisującego mój stan. Czasami nie jestem w stanie tego wszystkiego słuchać. Jestem za równością małżeńską, jestem pro choice. Przykro mi, kiedy uświadamiam sobie, jak bardzo zabetonowana w tych tematach jest Polska. Ostatnio rozmawiałam z przyjaciółmi z Włoch i tłumaczyłam im, że nie, u nas nie ma aborcji, trzeba jechać za granicę – a nawet, kiedy ustawowo zabieg przysługuje, często mnoży się problemy i przymusza do rodzenia, i że zdarza się, że kobiety umierają, bo odmawia się im aborcji, że prawa płodu są w Polsce ważniejsze niż prawa kobiety - mówi Julia Kamińska w rozmowie z WP Kobieta.

Kamińska zauważa też, że polskie społeczeństwo jest niezwykle homofobiczne, co ją przeraża.

- Zrobiłam ostatnio numer z drag queen Polish Removeher, daliśmy świetne show, fotkami pochwaliłam się w sieci i po raz kolejny zdziwiłam się, ile wokół nas jest homofobii. Kiedy szłam z inną drag queen – Polka Dot – w centrum Warszawy, nie było ani jednej osoby, która by na nas ostentacyjnie nie patrzyła, nie reagowała okrzykami i zaczepkami. To było nieprawdopodobne, jakie to emocje wzbudzało wśród ludzi - opowiada.