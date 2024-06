Porzuci aktorstwo? Postawiła sprawę jasno

Nie da się ukryć, że nowa pasja Julii Kamińskiej musi zajmować sporo czasu. W końcu nagranie debiutanckiej płyty to nie lada wyczyn. Aktorka odpowiada także za część tekstów, które się na niej pojawiły. Niektórzy zastanawiają się, czy to właśnie muzyka stanie się jej głównym źródłem dochodu. Gwiazda od dawna podkreśla bowiem, że praca nad albumem sprawiła jej wiele przyjemności.

Wszystko wskazuje więc na to, że Kamińska nie zamierza rezygnować z dotychczasowego zajęcia, czyli aktorstwa.

Nie da się ukryć, że płyta "Sublimacja" to gorzka opowieść o miłości oraz buncie. W utworach, które się na niej pojawiły, artystka nie gryzie się w język. Można w nich usłyszeć wiele mocnych słów, a nawet przekleństw. Niektórzy zastanawiali się, czy utwory opisują życie oraz emocje gwiazdy.

