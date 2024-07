Dosłownie olśniła. Wszystko za sprawą tej obłędnej spódnicy

Czyżby Julia Kamińska trafiła właśnie do grona najlepiej ubranych znanych Polek? Naszym zdaniem na to miejsce jak najbardziej zasługuje. Wystarczy przescrollować jej instagramowy profil i przyjrzeć się stylizacjom. Tu koronkowy kombinezon, tam spodnie w panterkę. No i "wisienka na torcie" w postaci białej, minimalistycznej sukni z Gali Gwiazd Plejady.