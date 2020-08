Julia Wieniawa ćwiczy jogę. Rozłożyła się z matą w parku

Na instagramowym profilu Julii Wieniawy można znaleźć niejedno zdjęcie zrobione w momencie sesji. Aktorka dba nie tylko o to, aby poprawnie wykonywać określone ćwiczenia, ale również o to, żeby zapewnić sobie odpowiednie warunki. Pali kadzidełka, włącza nastrojową muzykę.

W upalne dni nie do końca się to sprawdza, dlatego ostatnio Wieniawa urządziła sobie poranek z jogą na świeżym powietrzu. Razem ze swoją instruktorką wybrała się do Łazienek Królewskich w Warszawie i tam praktykowała jogę.