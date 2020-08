Julia Wieniawa w krótkiej białej sukience. Tak się bawiła na weselu

Wesele 2020. Julia Wieniawa wybrała ryzykowną sukienkę

I tutaj można byłoby się spierać, czy odpowiednio dobrała ją do okazji. Na zdjęciu widzimy, że aktorka włożyła kreację z głębokim dekoltem i odsłoniętymi plecami. Dodatkowo sukienka jest biała, a jak wiadomo, ten kolor w dniu ślubu zarezerwowany jest dla panny młodej. Trzeba zatem przyznać, że wybór Wieniawy jest dość… odważny.

Eksperci od savoir-vivre jak mantrę powtarzają, że na wesela powinniśmy wybierać eleganckie kreacje, które nie skradną show pannie młodej. W przypadku Wieniawy można by polemizować. Dodatkowo stylizację uzupełniła o białe szpilki. Czyżby motywem przewodnim wesela był kolor biały? Jeśli tak, to gratulujemy kreacji, bo trzeba przyznać, że piosenkarka wygląda w niej zjawiskowo. Jeśli nie, to lepiej zachować ją na inną okazję.