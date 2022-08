Julia Wieniawa gorzko o Polakach. "Wystarczy zabrać się do roboty"

Pięć minut sławy Julii Wieniawy trwa w najlepsze. Trzeba przyznać, że 23-latka ciężko pracuje na swój sukces, podejmując się coraz to nowych wyzwań muzycznych, aktorskich i biznesowych. Praktykuje wdzięczność za to, co ma. I właśnie tym jej zdaniem różni się od większości rodaków. "W Polsce, niestety, ludzie często są przepełnieni żółcią i zawiścią" – powiedziała w ostatnim wywiadzie.