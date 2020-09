Julia Wieniawa o miłości. "Jest przepiękna i trzeba ją pielęgnować"

Julia Wieniawa i jej związki

Widywano ją z Nikodemem Rozbickim, Jakubem Bzdawką, Filipem Stryjewskim, Maciejem Musiałowskim i Maćkiem Musiałem. Co chwilę pojawiają się nowe doniesienia o jej wybrankach. Niedawno paparazzi uchwycili Julię Wieniawę i Nikodema Rozbickiego wymieniających się czułościami na jednej z imprez. Wieniawa jednak szybko odniosła się do doniesień.

Julia Wieniawa o miłości

W rozmowie z portalem Plotek.pl Julia Wieniawa została zapytana o to, ilu osobom powiedziała "kocham cię". Odmówiła szczegółowej odpowiedzi na to pytanie, ale przyznała, że paru osobom wyznała swoje uczucia. Często "kocham cię" pada w jej relacji z rodzicami.

– U mnie wyrażanie emocji jest trudne. Kiedyś myślałam, że wyrażanie emocji to wyrażanie słabości. Teraz uważam, że to jest ogromny błąd, uczucia i emocje w życiu są najważniejsze. Na tym polega życie. Miłość jest przepiękna i trzeba ją pielęgnować. Do siebie, do rodziny, do swoich ukochanych osób. To jest coś, czego się w życiu uczę: żeby coraz bardziej otwierać serce i patrzeć nie przez ego, a przez serce – zdradziła dziennikarzowi portalu.