Julia Wieniawa przeprosiła medyka. Fani nadal wykłócają się w komentarzach

Julia Wieniawa przeprosiła medyka

"Jestem załamana. Nie mogę ruszać ręką. Czy ktoś z was tak miał? Co robić?" - pisała. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Wielu z nich wyjaśniało aktorce, co mogło być przyczyną pojawienia się siniaka oraz, że to nie musiała być wcale wina osoby, która pobierała krew Wieniawie. "Siniak często wychodzi dlatego, że pacjent nie uciska gazikiem miejsca pobrania krwi" - argumentowali.