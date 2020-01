WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Julia Wieniawa w szpilkach w kropki. Fanów zaniepokoił jeden szczegół Julia Wieniawa lubi mówić o sobie jako o miłośnicze butów. Aktorka pomimo młodego wieku zdążyła już zgromadzić liczną kolekcję. Ostatnio w jej garderobie zagościły białe szpilki w kropki, które wywołały wiele komentarzy. Julia Wieniawa w szpilkach w kropki (ONS.pl) Julia Wieniawa niedawno wróciła z wyjazdu do Nowego Jorku. Młoda aktorka nie mogła oprzeć się tamtejszym butikom i luksusowym markom. Z podróży wróciła z nową parą szpilek. I to nie byle jakich. Najnowszy nabytek Wieniawy to ostatni krzyk mody. Julia Wieniawa – najnowsza stylizacja Białe szpilki w kropki na niskim obcasie utrzymane w klimacie retro wpisują się w najnowsze trendy. Celebrytka zdradziła, że jej najnowszy zakup pochodzi z brytyjskiego, luksusowego domu mody Burberry, a ich koszt to około 2850 złotych. Julia Wieniawa po raz kolejny udowodniła że wie, co w modzie piszczy. Do krzykliwych i wzorzystych butów dobrała oversizowe jeansy, czarny top oraz długi, biały trencz. Całość wygląda rewelacyjnie. Stylizacja zdecydowanie wpisuje się w "uliczny styl". Julia Wieniawa zawsze podkreśla, że lubi bawić się modą i eksperymentować. Młoda celebrytka już została okrzyknięta jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. "I wtedy wchodzę ja, cała na biało" – zażartowała w opisie pod zdjęciem. Julia Wieniawa odpowiada fance Stylizacja Wieniawy jak zawsze wywołała lawinę komentarzy. Większość z obserwatorów aktorki zachwycała się kreacją. "Królowa śniegu! Piękna!", "Ale ślicznie. Bardzo ładna stylizacja, pasuje do ciebie", "Świetnie zdjęcia. Pięknie wyglądasz w tej stylizacji" – pisali. Wśród pochlebstw i komplementów pojawiły się też małe uszczypliwości. "Dobrze, że buta nie zgubiłaś, bo chyba jest za duży, kopciuszku" – napisała jedna z internautek. Julia Wieniawa pośpieszyła z wyjaśnieniami. "Tak się ułożył, ale to mój rozmiar, lol" – odpowiedziała.