Jurek Owsiak ogłosił, na co wydano pieniądze z "ostatniej puszki Adamowicza"

- Wreszcie mogliśmy symbolicznie przekazać sprzęt z ostatniej puszki Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Pamiętacie, jak Patrycja z Gdańska ruszyła z ostatnią puszką, czyli absolutny spontan w tych trudnych, bardzo trudnych chwilach? Odzew było niesamowity. W ciągu kilkunastu dni puszka dosłownie pękała w szwach. Ponad 16,5 miliona złotych to ogromne pieniądze, które natychmiast zagospodarowaliśmy. 4 gdańskie szpitale i hospicjum im. ks. Dutkiewicza. Co do grosza wydaliśmy te pieniądze na ważny sprzęt. Dzisiaj symbolicznie, bo nie mogliśmy być we wszystkich czterech szpitalach, w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku oficjalnie otworzyliśmy pracownię już działającego tomografu komputerowego - poinformował na na swoim koncie na Instagramie Owsiak.